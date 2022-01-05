Sumudica, transferleri twitter'dan açıkladı!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendisine ait sosyal medya hesabından transferle ilgili çarpıcı ve şeffaf açıklamalar yaptı.



Rumen teknik adam, "Malatya'da kalacağım. Göreve getirildiğimden bu yana çok sıkı şekilde çalışıyorum. Malatya'yı Süper Lig'de tutmak itiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğime ve başarılı olacağıma söz veriyorum." dedi.



"4 TRANSFER YAPTIK"



Transferle ilgili sürpriz açıklamalar yapan Sumudica, "Her gün transfer için çalışıyorum. Ligdeki konumumuzu düşününcve kolay bir görev değil. Şu ana kadar 4 oyuncu transfer ettik. 2 oyuncu halihazırda bizimle braber. Azubuike ve Donsah bizimle birlikte antrenmana çıktı. 2-3 gün içinde Mehdi Zaffane bizimle beraber olacak. Daha önce Lyon ve Rennes'de oynamış, şu an Krylia Sovetov forması giyen bir oyuncu. Daha önce Türkiye'de oynamış bir stoperle de görüşmelerimiz ileri safhada. Sürpriz bir transfer olacak." açıklamasını yaptı.



"DICKO VE GUILHERME'Yİ İSTİYORUM"



Hedeflerindeki transferlerle ilgili de şeffaf olan Sumudica, "Hücum için 3 transfer daha istiyorum. Gaziantep'ten Dicko'yu istedim. 10 numara istiyorum ve bu isim Guilherme. Bu oyuncularla birlikte çok güçlü olacağız ve yukarılara tırmanacağız. Tekrar ediyorum, bu oyuncuları ikna etmek kolay değil." ifadelerini kullandı.



"ADEM BÜYÜK KALACAK!"



Adem Büyük'ün Göztepe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri yalanlayan Rumen teknik adam, "Adem Büyük, Göztepe'ye gitmeyecek. O benim kaptanım ve soyunma odasında sağ kolum. Ben Malatya'da olduğum müddetçe hiçbir yere gitmeyecek. Aramızda çok sağlam bir iletişim var." dedi.



"12 OCAK'TAN SONRA SUMUDICA TAKIMI!"



Sumudica "12 Ocak'ta transfer resmen başlayacak ve oyuncuları kadromuza kaydedeceğiz. 12 Ocak'tan sonra beni ve çalışmalarımı değerlendirirsiniz. O zaman sevginizi de, nefretinizi de gösterirsiniz. Malatya, 12 Ocak'tan sonra bir Sumudica takımı olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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