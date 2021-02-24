Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig hakkında yine oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı.



Rumen teknik adam, ülkeisnde yaptığı açıklamada "Türkiye Ligi çok zor bir lig ve her şey olabilir. Bunun kanıtı olarak bu sezon milyonlarca yatırım yapan Fenerbahçe'nin ligin orta sıralarındaki Göztepe'ye kaybetmesini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Marius Sumudica "Bazen stada gittiğimde mahcup oluyorum. İnsanlar elini kalbime koyuyor. Bazıları elimi öpmek istiyor. Türkiye'de başkan dışında kimse teknik direktör hakkında kötü konuşamaz. Türkiye'de şöyle bir hiyerarşi var. Başkan, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör. Başka kimse yok. Hiyerarşik olarak eğer sizin konumuzdan daha alt seviyedeki biri size saldırdığında bu büyük problemdir. Başka birisinin isteğiyle yapılır." şeklinde konuştu.



