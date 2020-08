Sumudica: 'Stoper ve forvet istiyorum!'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, stoper ve forvet oyuncusu istediğini bildirdi.



Sumudica, yaptığı açıklamada, yeni sezonun geçen yıla göre daha zor olacağını söyledi.



Maç sayısının artmasıyla ligin ayrıca yorucu bir hal alacağını anlatan Rumen teknik adam, "Bizi zor bir sezon bekliyor. Eğer şehirden, yönetimden veya taraftarlardan bu senenin geçen seneden daha kolay geçeceğini düşünen varsa bence yanılıyor. Bence daha zor olacak. O yüzden daha fazla kenetlenmeliyiz." dedi.



Afyonkarahisar'daki kamp döneminin oldukça verimli geçtiğini anlatan Sumudica, "Yapacağımız hazırlık maçlarıyla oyuncularımın son performanslarını da görme imkanı bulacağım. Ama genel olarak Afyon'da güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Burada her şey yolunda. Güzel imkanlarımız var. Tüm bu yapılanlar ve harcanan emek Gaziantep FK'nın iyi yerlerde olması için. Antrenmanlara 2 gün gecikmeli başladık ancak adaptasyon sürecini atlattık. Şimdi daha iyi olmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmaları



Marius Sumudica, geçen yılki kadroyu önemli ölçüde koruduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Ligdeki en az yabancısı olan takımlardan biriyiz. Stoper ve forvet oyuncusu düşünüyorum ve istiyorum. Kadromuzda iyi yerli oyuncularımız var. Geçen seneki ilk 11'den sadece Kayode'yi kaybettik. Onun yerine Andre geldi. Ama hala eksik bölgelere oyuncu almamız gerekiyor. Geçen sene yeni bir takımdık kimse bizi tanımıyordu. Yaptıklarımızı herkes gördükten sonra bize saygı duymaya başladılar. Bu bizim işimizi daha zor yapacak. Bence bu kadro, stoper ve forvet mevkine takviye yapılırsa yeterli. Her pozisyonda iki oyuncumuz var. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü yerli oyuncularım iyi düzeyde. Birbirlerini tanıyorlar."



Transfer çalışmalarıyla ilgili detayları paylaşan Sumudica, şunları kaydetti:



"Önümüzde iki tane seçenek var. Biri, iyi futbolcu alıp bonservis vermek. Diğeri de boşta olan oyuncu bulmak. Boşta olan oyuncunun neden boşta olduğunu anlarsınız zaten. Hiçbir takım istemiyordur. En son demir atacak bir liman bekliyordur, onu kovalıyordur. Biz bunlardan hangisini seçeceğiz, bekleyip, göreceğiz."



Rumen futbolcu Denis Alibec'in transfer edileceği iddialarının olduğunu hatırlatan Sumudica, şöyle devam etti:



"Ben Alibec'i 10 yıldır tanıyorum. 4 sene beraber çalıştık kendisiyle. Şampiyonluklar yaşadık, Avrupa kupalarına gittik. Ekibimi çok iyi tanıyor. Burada ilk 11'de daha önce beraber oynadığı 4 arkadaşı var. Oyuncu hazır. Hazır olan oyuncuyu bulmak gerçekten zor. Yönetimimizin bütçesi belli. Transfer işi uzun sürdüğü için canım sıkkın. Alibec de bir değişiklik istiyor. Romanya'nın dışına çıkmak istiyor. O bana yardımcı oldu, ben de ona yardımcı olmak istiyorum. Kendisini tanıyorum, kaliteli bir oyuncu ve ben onu burada görmek istiyorum."



"Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupa"



Yeni sezonla ilgili hedeflerini de paylaşan Sumudica, "Bu sene kupada da bir hedefimiz var artık. Kupada ilerlemek istiyoruz. Zaten Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupa. Kimse hayal kurmasın. İlk 5-6 gibi sıralamalara tırmanmakla Avrupa'ya gitmek daha zor olur." değerlendirmesinde bulundu.



Sumudica, hazırlık çalışmaları kapsamında 3 Eylül'de deplasmanda Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacaklarını belirterek, "Galatasaray'a saygı gösteriyoruz ve Türkiye'nin en önemli takımı. Bizi davet ettiler ve biz de bu davete karşılık vereceğiz. Galatasaray maçından sonra takımımın son durumunu göreceğim. Bizim için her maç önemli ve sahaya kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.