Sumudica: 'Sahada tek takım vardı, o da bizdik'

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa maçı sonrası aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Maçı değerlendiren Rumen teknik adam, "Rakibimize saygı duyuyorum ama bugün sahada sadece tek takım vardı, o da Gaziantep Futbol Kulübü. Çok iyi futbol oynadık. Rakibimizi kontrol ettik. Deplasmanda 4 gol atınca tabii ki mutlu olursunuz. İyi bir yoldayız. Bugün galibiyeti oyuncularım kutlayabilir ama yarın Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. 24 puana sahibiz. Kimsenin beklentisi değildi bu ama şimdiye kadar bir şey kazanmış değiliz." şeklinde konuştu.



Sumudica, sık sarı kart görmesinin nedeninin sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Sarı kart yiyebilirim ama takım güzel futbol oynuyor. Maçın başında gördüğüm bir sarı kart. Çok gereksiz. Neden yediğimi bile söylemediler bana. Gelip uyarmadılar bile. Bence hak edilmemiş bir kart. Bunun için gerçekten üzgünüm. Benim hakkımda hakemlerde ön yargı var. Sürekli benim üstüme oynanıyor gibi hissediyorum. Kartlar hep bana çıkıyor. Geçen hafta mesela Cüneyt Çakır geldi beni uyardı maçtan önce ve maç içinde. Ne dediğimi sormuyorlar bile. Ben oyuncularıma bağırırken bile bana kart gösteriyorlar. Bunu gerçekten anlamış değilim. Bu rutin oldu artık."



Hakemin kendi oyuncularına da kolay kart gösterdiğini savunan Sumudica, "10. dakikada 3 oyuncuma sarı kart gösterdi. Rakip bizden daha sert oynadı. Faulleri daha sertti ama onlara 1 tane bile kart göstermedi. Güray ve Tosca ilk faullerinde sarı kart gördü. Bu şekilde oynamamıza izin verilmezse zaten oynayamayız. Oyuncumuz penaltıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son adamdı. Penaltı yaptı ama kaleci sarı kart bile görmedi." ifadelerini kullandı.



