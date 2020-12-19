Sumudica: "Oyuncular bana saat aldı, içinde kral yazıyor"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Sumudica: 'Oyuncular bana saat aldı, içinde kral yazıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 22:42
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncuların kendisine hediye aldığını söyledi.

A Spor'a konuşan Sumudica, "Başakşehir maçı öncesinde oyunculara prim sözü vermiştim, o primi harcamamışlar, bu maçı kazanacaklarını bildikleri için bana bir hediye almışlar. Maç sonunda bana saat hediye ettiler, çok pahalı bir saat, içinde de kral yazıyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, oyuncuların aldığı saati de paylaştı.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için