Sumudica: 'Oyuncular bana saat aldı, içinde kral yazıyor'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncuların kendisine hediye aldığını söyledi.
A Spor'a konuşan Sumudica, "Başakşehir maçı öncesinde oyunculara prim sözü vermiştim, o primi harcamamışlar, bu maçı kazanacaklarını bildikleri için bana bir hediye almışlar. Maç sonunda bana saat hediye ettiler, çok pahalı bir saat, içinde de kral yazıyor." ifadelerini kullandı.
Başarılı teknik adam, oyuncuların aldığı saati de paylaştı.
A Spor'a konuşan Sumudica, "Başakşehir maçı öncesinde oyunculara prim sözü vermiştim, o primi harcamamışlar, bu maçı kazanacaklarını bildikleri için bana bir hediye almışlar. Maç sonunda bana saat hediye ettiler, çok pahalı bir saat, içinde de kral yazıyor." ifadelerini kullandı.
Başarılı teknik adam, oyuncuların aldığı saati de paylaştı.