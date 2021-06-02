Sumudica'nın yeni takımı belli oluyor

Marius Sumudica Cluj'un başına geçmeye hazırlanıyor. Eğer bir aksilik olmazsa 2 yıllık sözleşme ile Cluj'un yeni hocası Sumudica olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sumudica'nın yeni takımı belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2021 02:09
Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın yeni takımı belli olmak üzere.

Rumen basını Maruis Sumudica'nın CFR Cluj ile anlaşmaya vardığını ve resmi imzaların yakında atılacağını duyurdu. Yapılan haberlere göre Sumudica'nın CFR Cluj'a 2 yıllık imza atacağı ve resmi açıklamanın çok geçmeden yapılacağı kaydedildi.

50 yaşındaki Rumen teknik adam daha önce Türkiye'de Kayserispor, Gazişehir ve Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.