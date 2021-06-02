Sumudica'nın yeni takımı belli oluyor

Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın yeni takımı belli olmak üzere.



Rumen basını Maruis Sumudica'nın CFR Cluj ile anlaşmaya vardığını ve resmi imzaların yakında atılacağını duyurdu. Yapılan haberlere göre Sumudica'nın CFR Cluj'a 2 yıllık imza atacağı ve resmi açıklamanın çok geçmeden yapılacağı kaydedildi.



50 yaşındaki Rumen teknik adam daha önce Türkiye'de Kayserispor, Gazişehir ve Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.



