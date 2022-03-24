Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

Marius Sumudica, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sumudica'nın yeni takımı belli oldu
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24 Mart 2022 01:41
Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sumudica, "Kariyerimde çalıştığım en iyi başkanlardan biriyle yeniden çalışma şansım olacak. Böyle büyük taraftarlar için savaşmak bir onurdur. Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk olarak 2017 yılından Kayserispor'da görev alan Sumudica, 2018'de Al Shabab'a gitmiş, sonraki yıl Gaziantep FK', Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

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