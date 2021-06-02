Sumudica'nın yeni takımı belli oldu

Marius Sumudica, Rumen ekiplerinden Cluj'un başına geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sumudica'nın yeni takımı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2021 21:32
Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Cluj, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward Iordanescu'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı.

Türkiye'de Kayserispor ve Gaziantep'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

Cluj, ligde geçen sezon Iordanescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.