Sumudica: 'Her pencerede Türk bayrağı var'

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli teknik direktörü Marius Sumudica karantinada kaldığı odasında açıklamalarda bulundu.
Kaldığı yurt odasının penceresinden çok ilginç bir ana tanıklık ettiğini belirten Sumudica; "Yurttan karantina sürecini atlatıp yolcu edilenler alkışlar eşliğinde ayrıldılar. Yurt karşısında bulunan evlerden bile alkışlar yükseldi. Türkler çok milliyetçidirler. Her pencerede Türk Bayrağı vardır. Her gece marş söylerler" dedi.
3 KEZ KORİDORA ÇIKIYORUM
Her gün ateşlerinin ölçüldüğünü belirten Sumudica; "Burada bir çok şehirden insanlar var. Kaldığım yurt bana ordu günlerimi hatırlattı. Günde sadece 3 kez koridorda dışarı çıkabiliyorum. Kulübümüz bizim için elinden geleni yapıyor. Şikayet edecek hiç bir şey yok. Personelim ve ben Gaziantep'e dönmek için para ödedik. Gidiş ve dönüş olmak üzere bu işlemi iki kez gerçekleştirdik. Burada herşey çok disiplinli bir şekilde yapılıyor. Her gün ateşimiz 3 kez ölçülüyor. 14 günün sonunda korona testi olacağız. Şu an herşey yolunda" şeklinde konuştu
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Kaldığı yurt odasının penceresinden çok ilginç bir ana tanıklık ettiğini belirten Sumudica; "Yurttan karantina sürecini atlatıp yolcu edilenler alkışlar eşliğinde ayrıldılar. Yurt karşısında bulunan evlerden bile alkışlar yükseldi. Türkler çok milliyetçidirler. Her pencerede Türk Bayrağı vardır. Her gece marş söylerler" dedi.
3 KEZ KORİDORA ÇIKIYORUM
Her gün ateşlerinin ölçüldüğünü belirten Sumudica; "Burada bir çok şehirden insanlar var. Kaldığım yurt bana ordu günlerimi hatırlattı. Günde sadece 3 kez koridorda dışarı çıkabiliyorum. Kulübümüz bizim için elinden geleni yapıyor. Şikayet edecek hiç bir şey yok. Personelim ve ben Gaziantep'e dönmek için para ödedik. Gidiş ve dönüş olmak üzere bu işlemi iki kez gerçekleştirdik. Burada herşey çok disiplinli bir şekilde yapılıyor. Her gün ateşimiz 3 kez ölçülüyor. 14 günün sonunda korona testi olacağız. Şu an herşey yolunda" şeklinde konuştu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın