Sumudica: 'Her pencerede Türk bayrağı var'

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli teknik direktörü Marius Sumudica karantinada kaldığı odasında açıklamalarda bulundu.Kaldığı yurt odasının penceresinden çok ilginç bir ana tanıklık ettiğini belirten Sumudica; "Yurttan karantina sürecini atlatıp yolcu edilenler alkışlar eşliğinde ayrıldılar. Yurt karşısında bulunan evlerden bile alkışlar yükseldi.dedi.Her gün ateşlerinin ölçüldüğünü belirten Sumudica; "Burada bir çok şehirden insanlar var. Kaldığım yurt bana ordu günlerimi hatırlattı. Günde sadece 3 kez koridorda dışarı çıkabiliyorum.Gidiş ve dönüş olmak üzere bu işlemi iki kez gerçekleştirdik. Burada herşey çok disiplinli bir şekilde yapılıyor. Her gün ateşimiz 3 kez ölçülüyor. 14 günün sonunda korona testi olacağız. Şu an herşey yolunda" şeklinde konuştu