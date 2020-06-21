Sumudica: 'Galatasaray'ı ben böyle görmedim'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray ile olaylı bir maç sonunda 3-3 berabere kaldıktan sonra konuştu.



Galatasaray'ın zaman geçirme amaçlı oynadığını kaydeden Rumen teknik adam, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. 3-1'den büyük takımların bile burada 3-3'e getirmesi çok zor. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden ama takımım 90 dakika boyunca inandı. Sürekli baskı yaptık. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirme çabasına soktuk. Ben Galatasaray'ı asla böyle görmemiştim, zamanı geçirmeye uğraştılar, oynamaya değil." dedi.



