Sumudica: ''Fenerbahçe maçında olanlar, bugün bize olacak' demiştim'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalar yaptı.
Hakem kararlarını eleştiren Sumudica, "Geçen sene Fenerbahçe karşısında ilk maçta bu sezon 3 tane aleyhimize penaltı verildi. Bu sezon da benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Oyuncularıma söyledim; dün Fenerbahçe maçında olanlar bugün bizim başımıza gelecek. Oyunculara 'Bugün dokunursanız bile basketbol maçı gibi faul çalınacak' demiştim." dedi.
Hakem kararlarını eleştiren Sumudica, "Geçen sene Fenerbahçe karşısında ilk maçta bu sezon 3 tane aleyhimize penaltı verildi. Bu sezon da benzer bir şeyi Galatasaray maçında yaşadık. Oyuncularıma söyledim; dün Fenerbahçe maçında olanlar bugün bizim başımıza gelecek. Oyunculara 'Bugün dokunursanız bile basketbol maçı gibi faul çalınacak' demiştim." dedi.