Sumudica'dan Türkiye'ye fidan bağışı

Geçtiğimiz sezon Türkiye'de Gaziantep FK ve Ç.Rizespor takımlarını çalıştıran ve şimdilerde Romanya'nın Cluj takımının teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla alakalı oldukça üzgün olduğunu söyledi.



Türkiye'nin her zaman kendisi için çok önemli bir ülke olduğunu ifade eden Sumudica; "Çıkan yangınlar beni çok üzdü. Ormanlar bizim nefes almamız için çok önemli. Türkiye'nin zor zamanında yanında olmak ve o ağaçların yerinde yeni fidanların yeşermesi adına bin fidan bağışlayacağım. Umarım yangınlar kısa süre içerisinde kontrol altına alınır ve can kaybı yaşanmaz" dedi.



HABER: Ali Burak



