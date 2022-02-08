Sumudica'dan taciz iddialarına: "Ben aile babasıyım!"

Marius Sumudica, hakkındaki taciz iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sumudica'dan taciz iddialarına: 'Ben aile babasıyım!'
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08 Şubat 2022 17:52
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Marius Sumudica, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un iddialarına cevap verdi.

Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" iddiasında bulunmuştu.

Sumudica, Romanya'dan Digisport'a yaptığı açıklamada, "Ben Malatya'dayken sesini çıkarmadı ve konuşmadı. Ben ayrılınca her şey yine başladı. Söylediklerini duyunca gülmeye başladım. Benim hakkımda çok şey söyleyin ama böyle şeyler değil! Asla!" dedi.

Rumen tenik adam, "Ben kendisini ailesine adamış bir aile babasıyım. Bu tür şeylerle asla işim olmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

10 MAÇI KAYBETTİ

Yeni Malatyaspor'un başında 15 maça çıkan Sumudica, bu karşılaşmaların 10'undan mağlubiyetle ayrıldı.

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