Sumudica'dan Ricardo Sa Pinto'ya sert sözler

Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica, mevcut teknik adam Ricardo Sa Pinto'ya sert şekilde eleştirdi.

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Sumudica'dan Ricardo Sa Pinto'ya sert sözler
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08 Mayıs 2021 14:34
Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya'da yaptığı açıklama ile Ricardo Sa Pinto'yu eleştirilerde bulundu.

"TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ"

Sumudica yaptığı açıklamada; "Sa Pinto'ya yarış arabası gibi takım bıraktım ama o bir traktör sürücüsü olduğu için bu arabayı süremedi' dedi.

Sa Pinto'nun Portekiz'de yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu belirten Sumudica; "Ben o takımı yukarılarda bırakarak ayrıldım. Aylardır liderlik ettiği oyunculara ve bana saldırması çok çirkin. Bir koç olarak, diğer koçlar hakkında konuşmanın hoş olmadığını biliyorum, ama bu beni rahatsız ediyor. Benim kurduğum bu takım harika oynadı, güzel sonuçlar aldı ve eminim ben devam etseydim Avrupa kupalarını yakalardık. Sa Pinto'ya traktör sürücüsü gibi ama ben ona tam donanımlı bir yarış arabasını bıraktım. Çok acemi." ifadelerini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Sa Pinto'nun başarısız olduğuna değinen Sumudica; "Takımın kendisinden önceki ve sonraki iki periyodunu karşılaştırsın. Bunu yapabiliyordur mutlaka. Utanç verici ve Avrupa futbolunun önemli bir isminin böyle bir şey söyleyebilmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ve bunu ilk kez yapmıyor ama geçmişe saygı duyduğum için sessiz kaldım. Ama şimdi bardak doldu!" diye konuştu.

HABER: Ali Budak



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