Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, Beşiktaş ile ilgili soruya yanıt verdi.



"Sayın Sumudica, 'Türkiye'de çalıştırmak istediğim bir takım var.' dediniz Bu takım Beşiktaş mı?" sorusuna yanıt verdi. Sumudica, "Al Raed ile bir kontratım var. Kontratıma saygı duymak zorundayım." cevabını verdi.



TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI



51 yaşındaki Rumen teknik adam, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.



Sumudica; Kayserispor ile 1.62, Gaziantep FK ile 1.55, Çaykur Rizespor ile 0.42, Yeni Malatyaspor ile 0.75 puan ortalaması yakalamıştı.



Haber: Ali Budak





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