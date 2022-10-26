Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!

Türkiye'de 4 kulüp çalıştıran ve şu an kariyerini Al Raed'de sürdüren Marius Sumudica, Beşiktaş sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sumudica'dan Beşiktaş açıklaması!
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26 Ekim 2022 14:07
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, Beşiktaş ile ilgili soruya yanıt verdi.

"Sayın Sumudica, 'Türkiye'de çalıştırmak istediğim bir takım var.' dediniz Bu takım Beşiktaş mı?" sorusuna yanıt verdi. Sumudica, "Al Raed ile bir kontratım var. Kontratıma saygı duymak zorundayım." cevabını verdi.

TÜRKİYE'DE 4 TAKIM ÇALIŞTIRDI

51 yaşındaki Rumen teknik adam, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Sumudica; Kayserispor ile 1.62, Gaziantep FK ile 1.55, Çaykur Rizespor ile 0.42, Yeni Malatyaspor ile 0.75 puan ortalaması yakalamıştı. 

Haber: Ali Budak

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