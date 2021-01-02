Sumudica: 'Bu sahada futbol oynanamazdı'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Erzurumspor maçı sonrası iyi oynadıklarını dile getirerek, "Mücadeleci bir maç oldu. Zemin futbola elverişli değil, bu yüzden iki takım da topu kontrol edemedi. Bu sahada maalesef futbol oynanmazdı. Rakibimiz sadece uzun top oynadı, biz de onlar da oyun kuramadı." diye konuştu.



Sumudica, maçın ardından hakemin kendisine sarı kart gösterdiğini anlatarak, şunları aktardı:



"İdareci arkadaşlar maçtan sonra soyunma odasında yanıma geldi sarı kart yediğimi söylediler. Nedenini sorunca da hakemi tebrik ettiğim için söylendi. Maçtan sonra gittim tebrik ettim ama geldi bana sarı kart gösterdi anlayamıyorum. Bazen hatalarım oluyor ve kabul ediyorum. Sadece gidip tebrik ettim, sarı kartın nedeni ne çok merak ediyorum. Herkes gidip tebrik ediyor ben tebrik edince sıkıntı oluyor. Herhalde bu kural sadece Türkiye'de var. Bana da bildirmeleri gerekiyordu yoksa yapmazdım bunu. Bundan sonra sahaya girip hakemleri tebrik etmem. Kimseye hakaret etmedim kimseye bir şey söylemedim. Benim için gerçekten çok değişik bir tecrübe oldu."



Verilen penaltı kararının yanlış olduğunu değerlendiren Rumen teknik adam, şu görüşleri paylaştı:



"VAR hakkındaki fikrim değişmeye başladı gerçekten futbolu mahvediyor. 10 kere izledim penaltı pozisyonunu eğer aynı pozisyon orta sahada olsaydı kesinlikle faul vermezdi. Çok kolay bir penaltı. Gaziantep FK'ye böyle bir penaltı asla verilmemişti anlayamıyorum. Herkes hata yapabilir ben de aynı şekilde. Sonuçta ben dünyanın en iyi hocası değilim. Sanki basketbol oynuyoruz gibi bir faul verildi, imkanlar, olanaklar.... Dışarısı eksi derecede, saha zemini belli, olanaklar belli, maçın bitmesine 2 dakika kala faul veriliyor. Eğer daha fazla konuşursam daha çok ceza alacağım. Ben tribünde oturup maç izlemek istemiyorum. Merkez Hakem Komitesinden tek bir ricam var bizimle dalga geçilmesin. 28 puanın hepsini sahada kazandık kimse yardım etmedi. Sadece takım ve ben. Benim mesleğimle, çabalarımla dalga geçilmesini kabul edemiyorum. Bundan sonra tedarikçi firma ile görüştük gelecek haftadan itibaren şortlarımız cepli olacak. Oyuncularım elleri cebinde olacak ve ellerini ceplerinden çıkarmayacak. Eğer kaybedersek kaybederiz ve ellerimiz cebimizde kaybedeceğiz."



