Sumudica: "Benim gibi yapabilen kaç teknik adam var?"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Denizlispor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Sumudica: 'Benim gibi yapabilen kaç teknik adam var?'
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21 Kasım 2020 18:36
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça taşıdıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

İstikrarlı olarak iyi performans verdiklerini vurgulayan Sumudica, "Ocak ayından bu yana evimizde kaybetmiyoruz. Kaç takım var Ocak ayından bu yana evinde kaybetmeyen? Geçen seneden beri bir seri yakalamıştık, o seriyi devam ettiriyoruz. İlk maçı kaybetmiştik, 8 maçlık yenilmezliğimiz var. Taktiksel olarak sahada çok iyiyiz. Geldiğim günlerde herkes bana eleştiride bulunmuştu 3-5-2 oynadığım için. Türkiye'de bu sistemle oynayan tek hocayım ve 4. sıradayız." ifadelerini kullandı.



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