Sumudica: 'Başkanın sözleri teknik direktöre saygısızlık'

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica futbolculara sezon bitene kadar takımda kalacağının sözünü verdiğini söyledi.



Romanya'da konuşan kırmızı siyahlı takımın başarılı teknik adamı Sumudica; "Maçtan önce teknik toplantıda futbolcularımla konuştum. Onlarla gurur duyuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi gösterdim ve açık açık konuştum. Teklifin ne olduğunu söylememe gerek yok. Kazandığımız son maç öncesi futbolcularıma burada kalacağıma dair söz verdim. Son kazandığımız maç sonrası futbolcularım "Burada kal" diye ısrar ettiler. Bugün ya da yarın ayrılırdım tek sorun Suudi Arabistan'ın kapalı olması ama bir çözüm de her zaman vardır."



"BENİM ARABİSTAN'DA BİR İSMİM VAR"



"Kazandıktan sonra oyuncuların soyunma odasında söylediği ilk şey 'Hoca! Burada kal' oldu. Yaza kadar yanlarında kalacağıma söz verdim. Bugün ya da yarın ayrılırdım ama ben bunu yapmadım. Fenerbahçe, Beșiktaș, Bașakșehir'i yenmek öyle kolay şeyler değil. Suudi Arabistan'da bunu iyi bilen futbol insanları var. Benim orada çok iyi bir ismim var."



"SAYGISIZLIK"



"Son 7 maçta 6 galibiyet aldım, bir maç eksik ve dördüncü sıradayım. Alanya maçını yendiğimiz takdirde birinci sırada olma durumumuz bile var. Neredeyse her şeyi yapıyorum, bu yüzden herkes tarafından takdir ediliyorum. Oyuncular için savaşıyorum, bu kulübü sıfırdan organize ettim. Ama başkan Mart-Nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz daha kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır."



"PİŞMAN DEĞİLİM"



"Verdiğim karar için pişman değilim. Burada kalmamı sağlayan oyuncularım. Türkiye'nin eski büyük oyuncuları bile Gaziantep şu an Türkiye'nin en iyi takımı diyorlar. Etkilenmemek elde değil. Burada kalmamı sağlayan tek şey beni seven bir oyuncu grubunun olması ve hayranlarım. Bana karşı kötü yorum yok! Kasımpaşa'yı 4-0 yenmek muazzam."



MEHMET BÜYÜKEKŞİ NE DEMİŞTİ?