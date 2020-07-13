Sumudica: 'Başakşehir, Trabzon ve biz'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından rakip gözetmeden mücadele ettiklerini dile getirdi.



Ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini vurgulayan Sumudica, şöyle konuştu:



"Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizim de kaçırdığımız net fırsatlarımız vardı. Rakip gözetmeksizin bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Son saniyelerde yediğimiz bir gol var. Rakibimizde 2 kişi eksik. Bu benim canımı sıkan bir şey. Rakibimiz de son saniyeye kadar mücadele etti. İyi olan şey ise pandemi sürecinden sonra hiç maç kaybetmedik. Üç takım var ve biz bunlardan biriyiz. Başakşehir , Trabzon ve bizim takımımız. 8'inci sıradayız ve bu, büyük bir başarı. İlk 10'da bitirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Bence bu, büyük bir başarı olacak."



