Sumudica: "Başakşehir kazanmayı hak etti"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başakşehir karşısında aldıkları 3-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sumudica: 'Başakşehir kazanmayı hak etti'
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06 Kasım 2021 19:21
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı, tebrik ediyorum." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Rakiplerinin kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Sumudica, şunları kaydetti:

"Çünkü yedek kulübesine baktığımız zaman giren 4-5 oyuncu ilk 11'de rahatlıkla oynayabilecek oyunculardı. İlk yarı 1-0 içeri girdik, 12 dakika içerisinde ikinci yarıda 2 gol yedik. Karşılaşma 1-0 iken Tetteh'in kaçırdığı bir gol vardı. Normal şartlarda konuşmak gerekirse Başakşehir bugün kazanmayı hak eden taraftı, tebrik ediyorum. Emre (Belözoğlu) geldikten sonra da iyi bir oyun çıkarıyorlar. Son 2 yıl içinde oyuncuların yüzde 70'ine baktığımı zaman Avrupa Ligi'nde oynayan oyunculardan oluşuyor, güzel bir kadrosu var."


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