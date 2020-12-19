Sumudica: 'Babam da olsa kazanmak için oynarım'

Gaziantep teknik direktörü Sumudica, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Sahada yürekleriyle oynayan oyuncularım vardı. Agresiftik. Bizi agresifliğe iten şehrimizdeki patlama ve antrenörlerimizden birinin eşinden aldığı haber."



Bugün Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük, ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Kanatları iyi kapattık. İlk yarı daha iyi oynadık. Orta sahada güç kaybı yaşadık. Defansif bir oyuncu aldım. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık.



Fenerbahçe futbol oynamak için gelmiş



Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Futbol oynamak için gelmişler. Maçtan önce Volkan Demirel ile görüştüm. 14 sene önce ben başka takımın hocasıydım, ona karşı oynadık. Vaslui'deydim. Evimizde 1-1 berabere kalıp, deplasmanda yenildik. Kuyt 2 gol atmıştı. Emre ve Volkan'a baklava hediye ettim. Emre biraz Romence biliyormuş. Hagi ve Popescu ile oynamış, oradan biliyor.



Ben akrabam bile olsa sahaya çıkan, kazanmak için çıkarım. Fark etmez, rakip Fenerbahçe olsun başka takım olsun aynı ciddiyetle sahaya çıkarım.



Hakem bugün çok iyiydi. Tebrik ediyorum.



Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Son 22 maçın hepsinde gol attık. Bu da bizim iyi takım olduğumuzu gösteriyor. İyi hazırlanıyor. Bu ligdeki bütün takımlara karşı kazanmak için oynuyoruz. Bizim hedefimiz iyi ve güzel futbol!"



