Sumudica: 'Anlamadığım şekilde geriye yaslanıyoruz'

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından oynadığı 3 maçta da öne geçmesine rağmen bir puana razı oldu.



Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep FK, özellikle son haftalarda aldığı beraberliklerle dikkati çekiyor.



Ligin geride kalan 29 haftasında 8 galibiyet alan, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.



Ligde son galibiyetini 22. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'a karşı 2-0'lık sonuçla alan Gaziantep FK, daha sonra yaptığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Gaziantep temsilcisi, Kovid-19 salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından çıktığı 3 maçı kazanamasa da kaybetmedi.



Kırmızı-siyahlılar, 11 beraberlikle ligde İttifak Holding Konyaspor'un (12) ardından en çok beraberliği bulunan takım konumunda yer alıyor.



- Öne geçti ama galip gelemedi



Gaziantep FK, yaptığı son 3 maçta da ilk golü atan taraf olmasına rağmen galip gelemedi.



Ligin 27. haftasında MKE Ankaragücü ile yaptığı maçın 25. dakikasında öne geçen kırmızı-siyahlılar, 51. dakikada kalesindeki gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.



Gaziantep FK, bir sonraki hafta Galatasaray ile İstanbul'da oynadığı maçın 17. dakikasında 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen bölümünde sarı-kırmızılı ekibin bulduğu gollere engel olamayan ve 3-1 geriye düşen Gaziantep FK, uzatma dakikalarında attığı golle sahadan 3-3 berabere ayrıldı ve bir puanı hanesine yazdırdı.



Ligde son olarak geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep temsilcisi, 57. dakikada Kayode ile öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, rakibinin 88. dakikadaki golüne engel olamadı ve hanesine bir beraberlik daha yazdırdı.



- "Galibiyeti elimizden kaçırıyoruz"



Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda her geçen gün artan grafikte bir oyun hakimiyeti ortaya koyduklarını söyledi.



Yaptıkları son 3 maçta da ilk golü kaydeden taraf olduklarını hatırlatan Sumudica, şöyle devam etti:



"Golü attıktan sonra benim de anlamadığım şekilde takım olarak geriye yaslanıyoruz. Oysa bu benim tarzıma uygun değil. Ben topu ayağında tutan, topu rakip sahada oynamayı seven bir hocayım. Bu konuda oyuncularımı da uyarıyorum. Yaptığımız bu hata sonrasında galibiyeti elimizden kaçırıyoruz ama bunu değiştireceğiz. Oyuncularımla daha fazla görüşüp bu alışkanlığımızı değiştireceğiz. Artık ligdeki her puan çok değerli, o yüzden 1 puanı kesinlikle küçümsemiyorum ama bizim her maçta hedefimiz galibiyete ulaşmak. Bunun için çaba göstereceğiz, eksiklerimizi gidereceğiz."



Ligin kalan haftalarında daha akılcı oynamaya çalışacaklarını aktaran Rumen teknik adam, alınabilecek en fazla puana ulaşmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.