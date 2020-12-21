Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, aldığı teklifleri açıkladı.



Takımıyla başarılı görüntü çizen Rumen Hoca, Türkiye'den da takımlarla anılıyor olmasına rağmen tekliflerin dışarıdan olduğunu belirtti.



"4 AY DAHA SÖZLEŞME VAR"



49 yaşındaki Sumudica açıklamasında; "Nisan ayı sonuna kadar sözleşmem var. 4 ay sonra yeni adresimi seçmekte özgür olacağım. Eğer şimdi Arabistan'a gitmek istesem, giderim ve göreve başlarım. Yine de henüz ayrılmayı düşünmüyorum." dedi.



"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"



İki takımdan teklif aldığını açıklayan teknik direktör; "Çok heyecanlıyım ve uyuyamıyorum. Teklifler Arabistan ve Avrupa'dan geldi. Türkiye'den bir teklif almadım." açıklamasında bulundu.



Sumudica'nın takımı Gaziantep FK, ligde 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde sadece 1 maç kaybeden takım, en az yenilgi yüzü gören takım konumunda bulunuyor.



