Sümeyye Boyacı, Paris 2024 için gün sayıyor

Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rakipleriyle yarışmak için çalışmalarını hızlandırdı.Sümeyye, Paris 2024'e Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra en son geçen yıl İngiltere'de katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanan Sümeyye'nin hedefi Paris 2024'de Türkiye'ye madalya ile dönmek.Sümeyye Boyacı, AA muhabirine, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Trabzon kampının, son iki etaplarından bir tanesi olduğunu söyledi.Takımdaki arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'da oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Sümeyye, "Kamp gayet güzel geçiyor, Trabzon'un imkanları, insanları, her şey çok güzel." dedi.Sümeyye, Trabzon'un kendisine şanslı geldiğini ifade ederek, "Trabzon'a geldikten sonra 2021 senesinde bir kamp vardı ve kamp sonrası en iyi derecemi elde etmiştim. 18'inci yaşıma da burada girmiştim, zaten doğum günlerimi hep kamplarda kutluyorum." diye konuştu.Paralimpik Oyunları için heyecanlı olduğunu belirten milli sporcu, şunları kaydetti:"Heyecan bu işin en güzel kısmı. Bu işe tutku duyduğunuz sürece devam edebilirsiniz. Antrenmanlarımız çok ağır geçiyor ama yorulduğum ve zorlandığım anlardan zevk almayı seviyorum. Antrenmanların en çok da bu bölümünü seviyorum zaten. Geliştiğimi bilmek, beni geliştiren çalışmalar hoşuma gidiyor ve beni başarıya ulaştıracağını, taşıyacağını biliyorum. Burada da hız, kuvvet, güç hepsine dair çalışmalar yapıyoruz."Sümeyye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı kıl payı kaçırdığını hatırlatarak, "Suya düşen bir hayalim vardı' diyorum ben ona ve ertesi yıl da çok çalışıp kendi kariyerimin de rekorunu kırarak dünya şampiyonasında o madalyayı havuzdan geri almıştım söz verdiğim gibi. Paris Olimpiyatları'nda da yine elimden gelenin en iyisini yapmak, derecemi geliştirmek istiyorum ve umuyorum ki bu geliştirdiğim derece ile bize güzel bir madalya getiririm." diye konuştu.Paris için çok az bir zaman kaldığını belirten Sümeyye, "Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek için şu anda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.