Sultansuyu çifti minderde şampiyon kızlar yetiştiriyor

Fatma ve Volkan Sultansuyu çifti, sporculuğun ardından başladıkları antrenörlük kariyerlerinde şampiyon güreşçiler yetiştiriyor.Milli sporcu oldukları sırada şampiyona için gittikleri takım kampında tanışan Fatma ve Volkan Sultansuyu, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi.Evlendikten sonra aktif spor hayatlarını sonlandıran Sultansuyu çifti, Trabzon Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenörlüğü görevini sürdürmeye başladı.Sultansuyu çifti, 2010 yılından sonra oluşturulan bayan güreş takımıyla Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında sporcularının şampiyonluk ve derece elde etmelerinin mutluluğunu yaşıyor.Volkan Sultansuyu, yaptığı açıklamada, antrenörlüğü severek yaptığını ve eşiyle beraber yetiştirdiği başarılı sporcularla gurur duyduğunu söyledi.Kısa sürede uluslararası müsabakalarda çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Sultansuyu, "Eşimle birlikte bayan güreşi ile uğraşıyoruz. İkimiz de sporculuktan geliyoruz. Uzun süre spor yaptıktan sonra ülkemize olan borcumuzu sporcular yetiştirerek ödemeye karar verdik. Eşim de ben de milli takım sporcusuyduk. Milli takım yarışmalarına gittiğimiz bir müsabakada tanışmıştık. Ondan sonra hiç ayrılmadık ve evliliğe kadar gitti ve hayatımızı birleştirdik." dedi.Sporculuk kariyerinin ardından güreşten kopamadığı için antrenör olarak kariyerini sürdürdüğünü ifade eden Sultansuyu, "Aktif sporu bıraktıktan sonra 2008 yılından bu yana antrenörlük yapıyorum ve başarılı sporcular yetiştirmeye çalışıyorum. Geçen yıl yıldız kızlarda 70 kiloda Avrupa ikincisi, 53 kiloda ise Avrupa üçüncüsü olduk. Yine Balkan şampiyonası ve Türkiye şampiyonlarında şampiyonluk ve derece elde eden sporcularımız var." ifadelerini kullandı.Fatma Sultansuyu, başarılı bir evlilik ve iş hayatlarının olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Başarılı sporcular yetiştirmek bizi mutlu ediyor. Biz bu işi, yapmaya başladığımızdan beri severek ve özverili bir şekilde sürdürüyoruz. Güreşle yatıp güreşle kalkıyoruz. Hayatımızın her anında güreş var. Kızlarımız ve onların başarılarını konuşmakla, onlarla gururlanmakla hayatımızı devam ettiriyoruz."Sultansuyu, sporcularının kendilerini anne ve babaları gibi gördüklerini aktararak, "Onların aldığı her başarı hem onların adına hem de bizim adımıza gurur verici. Sporcularımızın çalışmalarına devam ettikleri sürece daha büyük başarılara imza atacaklarına inancımız tam. Çalışmalar sonunda Avrupa ikincilikleri, üçüncülükleri gelmeye başladı." diye konuştu.Bundan sonra hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Sultansuyu, sporcularına güvendiklerini ve ileride daha çok şampiyonlar çıkaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.