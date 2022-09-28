Sultanların üçüncü rakibi Dominik

FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçımızda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.



Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 mağlup etmişti.



B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele eden Filenin Sultanları'nın kalan maçlarının programı ise şöyle:



29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)



01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya (TRT Spor veya TRT Spor Yıldız)



Statü



Grup Etabı

Dev organizasyonun grup aşamasında 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılacak. (A-B-C-D) Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. (A ve D'ler, B ve C'ler eşleşecek)



FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez 24 takım, grup maçlarını oynamaya aynı şehirde Hollanda'nın Arnhem'de kentinde başlayacak. (A-B-C-D grupları)



A ve D grupları ilk etap maçlarının devamını ise Arnheim'de oynamaya devam ederken; B ve C grupları ilk etap maçlarını Polonya'nın Gdansk ve Lodz şehirlerinde oynamaya devam edecek.



İkinci Etap

İkinci etap karşılaşmaları, 8'erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla (E-F Grubu); 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. E Grubu'ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, F Grubu'ndaki takımlar ise Polonya'nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.



İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.



Üçüncü Etap (Çeyrek Final)

Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. (E1-E4, E2-E3 / F1-F4, F2-F3)



Çeyrek final ve yarı final aşamasında müsabakalar, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak. E Grubu'ndaki eşleşmeler Hollanda'nın Apeldoorn kentinde, F Grubu'ndaki eşleşmeler ise Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak.



Çeyrek final karşılaşmalarının ardından galip gelen takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.



Organizasyon, 15 Ekim'de Hollanda'nın Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.





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