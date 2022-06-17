Sultanlarımız'ın rakibi Sırbistan

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran (17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece) cumartesi günü TSİ 00.00'te Sırbistan ile karşılaşacak.
Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 yenilmişti.
Sultanlarımız, 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 6 maçta 4 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya'ya 3-1 yenilmişti.
Sultanlarımız, 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Sırbistan ise 6 maçta 4 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
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