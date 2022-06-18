Sultanlar Sırbistan'ı salladı ama yıkamadı

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, Voleybol Milletler Ligi'ndeki 6. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Sultanlarımız bu sonuçla 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 6 maçta 3. mağlubiyetini almış oldu.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)
Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)
1. Set: 25-19 (Sırbistan)
2. Set: 25-15 (Türkiye)
3. Set: 25-20 (Türkiye)
4. Set: 25-22 (Sırbistan)
5. Set: 15-13 (Sırbistan)
Millilerimiz sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Sultanlarımız bu sonuçla 16 ülkenin yer aldığı Voleybol Milletler Ligi'nde 6 maçta 3. mağlubiyetini almış oldu.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)
Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Mirosavljeviç (Busa, Mirkovic, Mirosavljevic, Jaksic )
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Beyza Arıcı, Hande Baladın)
1. Set: 25-19 (Sırbistan)
2. Set: 25-15 (Türkiye)
3. Set: 25-20 (Türkiye)
4. Set: 25-22 (Sırbistan)
5. Set: 15-13 (Sırbistan)
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