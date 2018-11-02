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Sultanlar Ligi'nde perde derbiyle açılıyor!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk hafta maçları yapılacak. Efeler Ligi'ne 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA
Sultanlar Ligi'nde perde derbiyle açılıyor!
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02 Kasım 2018 10:51
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk hafta, Efeler Ligi'nde ise dördüncü hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

2 Kasım Cuma:

17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)

3 Kasım Cumartesi:

14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY (Aydın Mimar Sinan)

16.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bursa Cengiz Göllü)

Efeler Ligi

4 Kasım Pazar:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Hidayet Türkoğlu)

15.00 Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş (Manisa Kula)

15.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor (Tokat Ali Yücel)

17.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.30 Maliye Piyango-Galatasaray (TVF Başkent)

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