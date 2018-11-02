Sultanlar Ligi'nde perde derbiyle açılıyor!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk hafta, Efeler Ligi'nde ise dördüncü hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
2 Kasım Cuma:
17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)
3 Kasım Cumartesi:
14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY (Aydın Mimar Sinan)
16.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bursa Cengiz Göllü)
Efeler Ligi
4 Kasım Pazar:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Hidayet Türkoğlu)
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş (Manisa Kula)
15.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor (Tokat Ali Yücel)
17.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)
17.30 Maliye Piyango-Galatasaray (TVF Başkent)
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
2 Kasım Cuma:
17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)
3 Kasım Cumartesi:
14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY (Aydın Mimar Sinan)
16.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bursa Cengiz Göllü)
Efeler Ligi
4 Kasım Pazar:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Hidayet Türkoğlu)
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediyespor Yüntaş (Manisa Kula)
15.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Arhavi Belediyespor (Tokat Ali Yücel)
17.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)
17.30 Maliye Piyango-Galatasaray (TVF Başkent)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın