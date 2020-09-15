Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet
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15 Eylül 2020 20:23
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Aybüke Çetinay, Ece Hocaoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel)

Nilüfer Belediyespor: Yasemin Yıldırım, Johnson, Fulden Ural, Maglio, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Merve Tanıl)

Setler: 15-25, 22-25, 20-25

Süre: 87 dakika (23, 33, 31)



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