Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'dan rahat galibiyet

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Aybüke Çetinay, Ece Hocaoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel)
Nilüfer Belediyespor: Yasemin Yıldırım, Johnson, Fulden Ural, Maglio, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Merve Tanıl)
Setler: 15-25, 22-25, 20-25
Süre: 87 dakika (23, 33, 31)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Gül
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Aybüke Çetinay, Ece Hocaoğlu, Derya Güç, Zeynep Sude Demirel)
Nilüfer Belediyespor: Yasemin Yıldırım, Johnson, Fulden Ural, Maglio, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Merve Tanıl)
Setler: 15-25, 22-25, 20-25
Süre: 87 dakika (23, 33, 31)