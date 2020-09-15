Sultanlar Ligi'nde Karayolları, İlbank'ı mağlup etti

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftasında Karayolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sultanlar Ligi'nde Karayolları, İlbank'ı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2020 22:28
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftasında Karayolları, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan 

İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)  

Karayolları: Havili, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan, Selis Selvi)   

Setler: 27-29, 25-20, 23-25, 16-25

Süre: 132 dakika (39, 33, 32, 28)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için