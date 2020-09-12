Sultanlar Ligi'nde derbinin galibi Fenerbahçe Opet oldu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sultanlar Ligi'nde derbinin galibi Fenerbahçe Opet oldu
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12 Eylül 2020 15:36
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. 

Böylelikle sezonun ilk derbisinde kazanan Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. 
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)

Setler: 25-12, 25-19, 25-12

Süre: 69 dakika (20, 26, 23)



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