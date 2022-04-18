Sultanlar Ligi play-off etabında ikinci maç heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 ile 7-8 etabı ikinci maçları Salı günü oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sultanlar Ligi play-off etabında ikinci maç heyecanı
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18 Nisan 2022 13:45
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 ve 7-8 etabı ikinci karşılaşmaları Salı günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-6 etabında Galatasaray HDI Sigorta ile PTT, 7-8 etabında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kuzeyboru arasındaki oynanacak ikinci maçların programı şu şekilde:

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
Yarın 2.Maç 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel
Yarın 2.Maç 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan
 
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