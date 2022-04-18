Sultanlar Ligi play-off etabında ikinci maç heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 ve 7-8 etabı ikinci karşılaşmaları Salı günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-6 etabında Galatasaray HDI Sigorta ile PTT, 7-8 etabında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kuzeyboru arasındaki oynanacak ikinci maçların programı şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-6 etabında Galatasaray HDI Sigorta ile PTT, 7-8 etabında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kuzeyboru arasındaki oynanacak ikinci maçların programı şu şekilde:
|TARİH
|TÜRÜ
|SAAT
|MAÇ
|SALON
|Yarın
|2.Maç
|15.00
|Galatasaray HDI Sigorta-PTT
|Burhan Felek Vestel
|Yarın
|2.Maç
|15.00
|Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru
|Mimar Sinan