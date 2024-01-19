Sultanlar Ligi'nin 40. yılı kutlandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.Organizasyona Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sultanlar Ligi'nde yer alan takımların oyuncuları ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Üstündağ,ifadelerini kullandı.2023 yılını muhteşem başarılarla geride bıraktıklarının altını çizen Mehmet Akif Üstündağ,diye konuştu.Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, 2023'te elde ettikleri başarıları bu yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak,şeklinde görüş belirtti.Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yeniden takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli voleybolcu,değerlendirmesinde bulundu.