Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanacak!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı çarşamba günü oynanacak 13. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
13.00 Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
13.00 VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-İlbank (Eczacıbaşı)
16.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)
16.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
13.00 Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
13.00 VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-İlbank (Eczacıbaşı)
16.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)
16.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
18.00 Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
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