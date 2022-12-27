Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanacak!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı çarşamba günü oynanacak 13. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı tamamlanacak!
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27 Aralık 2022 16:40
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı çarşamba günü oynanacak 13. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

13.00 Sarıyer Belediyespor-Bolu Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

13.00 VakıfBank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-İlbank (Eczacıbaşı)

16.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

16.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

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