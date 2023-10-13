Sultanlar Ligi'nde sezon başkentte başlayacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, Ankara'da oynanacak PTT-Kuzeyboru karşılaşmasıyla başlayacak.
Ligin ilk haftasında cumartesi günü 6, 15 Ekim Pazar günü ise tek maç yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)
14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank)
15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Ekim Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bursa Cengiz Göllü)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sezonun ilk hafta maçları, 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Ligin ilk haftasında cumartesi günü 6, 15 Ekim Pazar günü ise tek maç yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)
14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank)
15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)
19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Ekim Pazar:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bursa Cengiz Göllü)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sezonun ilk hafta maçları, 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.