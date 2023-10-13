Sultanlar Ligi'nde sezon başkentte başlayacak

2023-2024 sezonunun birinci haftasında ilk servis, cumartesi günü PTT-Kuzeyboru maçında atılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde sezon başkentte başlayacak
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13 Ekim 2023 15:03
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu, Ankara'da oynanacak PTT-Kuzeyboru karşılaşmasıyla başlayacak.

Ligin ilk haftasında cumartesi günü 6, 15 Ekim Pazar günü ise tek maç yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

13.00 PTT-Kuzeyboru (Başkent)

14.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank)

15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bahçeköy Orman Fakültesi)

19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15 Ekim Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bursa Cengiz Göllü)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise sezonun ilk hafta maçları, 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

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