Sultanlar Ligi'nde play-off ilk etap programı belli oldu

Voleybol Sultanlar Ligi play-off mücadelesinde 5-6 ile 7-8 etabının maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde play-off ilk etap programı belli oldu
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12 Nisan 2022 16:09
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde:

 

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
16 Nisan Cumartesi 1. maç 14.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta Başkent
19 Nisan Salı 2. maç 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel
21 Nisan Perşembe 3. maç (Gerekirse) 15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT Burhan Felek Vestel
 

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
16 Nisan Cumartesi 1. maç 15.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor Aksaray
19 Nisan Salı 2. maç 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan
21 Nisan Perşembe 3. maç (Gerekirse) 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru Mimar Sinan
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