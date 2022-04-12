Sultanlar Ligi'nde play-off ilk etap programı belli oldu

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde:
|TARİH
|TÜRÜ
|SAAT
|MAÇ
|SALON
|16 Nisan Cumartesi
|1. maç
|14.00
|PTT-Galatasaray HDI Sigorta
|Başkent
|19 Nisan Salı
|2. maç
|15.00
|Galatasaray HDI Sigorta-PTT
|Burhan Felek Vestel
|21 Nisan Perşembe
|3. maç (Gerekirse)
|15.00
|Galatasaray HDI Sigorta-PTT
|Burhan Felek Vestel
|TARİH
|TÜRÜ
|SAAT
|MAÇ
|SALON
|16 Nisan Cumartesi
|1. maç
|15.00
|Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Aksaray
|19 Nisan Salı
|2. maç
|15.00
|Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru
|Mimar Sinan
|21 Nisan Perşembe
|3. maç (Gerekirse)
|15.00
|Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru
|Mimar Sinan