Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor. Eczacıbaşı Dynavit, saat 19.00'da başlayacak dev derbide Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor: Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet
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09 Nisan 2024 09:42
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk etabının perdesi açılıyor. Eczacıbaşı Dynavit, final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

9 Nisan Salı:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

13 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Perşembe:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

21 Nisan Pazar:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

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