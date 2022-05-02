Sultanlar Ligi'nde final heyecanı 2. maçla devam edecek

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 2. maçında yarın VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.



VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.



Ligde normal sezonu lider bitiren VakıfBank ile üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Final serisinin ilk maçını 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 önde bulunuyor.



Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.



Üçüncülük maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları karşılaşacak



Ligde üçüncülük etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları ikinci maçta karşı karşıya gelecek.



Seride 1-0 önde olan turuncu-beyazlılar, saat 15.00'te Eczacıbaşı Spor Salonu'nda konuk edecekleri rakibini yenmeleri durumunda sezonu 3. tamamlayacak. Müsabakayı Türk Hava Yolları'nın kazanması durumunda seri 3. maça uzayacak.









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