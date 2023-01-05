Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11. haftada ertelenen 2 maç 6 Ocak Cuma günü oynanacak.
Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak yoluna namağlup devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 11. hafta erteleme maçında 6 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Bolu Belediyespor'u Eczacıbaşı Spor Salonu'nda konuk edecek.
İlk yarıda bir yenilgi alarak lider Eczacıbaşı Dynavit'in ardından 2. sırada bulunan Vakıfbank da, 11. hafta erteleme maçında 6 Ocak Cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyespor'u saat 13.00'te Vakıfbank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.
Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak yoluna namağlup devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 11. hafta erteleme maçında 6 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Bolu Belediyespor'u Eczacıbaşı Spor Salonu'nda konuk edecek.
İlk yarıda bir yenilgi alarak lider Eczacıbaşı Dynavit'in ardından 2. sırada bulunan Vakıfbank da, 11. hafta erteleme maçında 6 Ocak Cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyespor'u saat 13.00'te Vakıfbank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.
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