Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 11. hafta erteleme maçları 6 Ocak Cuma günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak
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05 Ocak 2023 16:03
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11. haftada ertelenen 2 maç 6 Ocak Cuma günü oynanacak.

Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak yoluna namağlup devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 11. hafta erteleme maçında 6 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Bolu Belediyespor'u Eczacıbaşı Spor Salonu'nda konuk edecek.

İlk yarıda bir yenilgi alarak lider Eczacıbaşı Dynavit'in ardından 2. sırada bulunan Vakıfbank da, 11. hafta erteleme maçında 6 Ocak Cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyespor'u saat 13.00'te Vakıfbank Spor Sarayı'nda ağırlayacak.

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