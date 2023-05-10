Sultanlar Ligi'nde düğüm çözülüyor: Fenerbahçe kazanırsa şampiyon

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet 11 Mayıs Perşembe günü karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde düğüm çözülüyor: Fenerbahçe kazanırsa şampiyon
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10 Mayıs 2023 14:23
Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, perşembe günü Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan yayımlanacak.

Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.

 

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