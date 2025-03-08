Sultanlar Ligi'nde dev randevu: Beşiktaş - Galatasaray Daikin

2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde dev randevu: Beşiktaş - Galatasaray Daikin
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08 Mart 2025 09:36
2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Galatasaray Daikin mücadelesi, 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Beşiktaş, geçen hafta Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 kaybederken, Galatasaray ise Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Daikin, 23 maçta 17 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 23 maçta 8 galibiyetle 10. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Galatasaray Daikin karşılaşması, TVF Voleybol TV YouTube kanalından yayınlanacak.


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