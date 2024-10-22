Sultanlar Ligi'nde derbi vakti: Fenerbahçe - Beşiktaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Beşiktaş Ayos'u ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Medicana, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, Beşiktaş Ayos 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe ligde lider konumda bulunurken, Beşiktaş ligin 5. sırasında yer alıyor.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Medicana, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, Beşiktaş Ayos 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe ligde lider konumda bulunurken, Beşiktaş ligin 5. sırasında yer alıyor.