Sultanlar Ligi'nde derbi vakti: Fenerbahçe - Beşiktaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Beşiktaş Ayos'u ağırlayacak.

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Sultanlar Ligi'nde derbi vakti: Fenerbahçe - Beşiktaş
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22 Ekim 2024 09:57
Son güncelleme 22 Ekim 2024 12:57
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Beşiktaş Ayos'u ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana, ligde çıktığı 3 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, Beşiktaş Ayos 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ligde lider konumda bulunurken, Beşiktaş ligin 5. sırasında yer alıyor.

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