Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı
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16 Ocak 2022 14:32
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında pazartesi günü VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit derbisi oynanacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

İki takım, bu sezon ligde oynadıkları 14'er maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında oynanan derbiyi 3-2 kazanmıştı.

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