Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Pazartesi günü Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı
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28 Kasım 2021 13:16
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Pazartesi günü Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ligde 10'ar karşılaşma yapan iki takımdan Fenerbahçe Opet, 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 26 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Eczacıbaşı Dynavit ise 8 galibiyet, 2 yenilgi 25 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım da ligde oynadıkları son maçı galibiyetle noktaladı. Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise Mert Grup Sigorta'yı aynı skorla geçti.


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