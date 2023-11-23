Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.
Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan VakıfBank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.
Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan VakıfBank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
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