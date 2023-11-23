Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı
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23 Kasım 2023 14:00
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.

Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan VakıfBank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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