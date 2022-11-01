Sultanlar Ligi'nde açılışı Adana Demirspor yaptı

Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu açılış maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında PTT'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde açılışı Adana Demirspor yaptı
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01 Kasım 2022 19:15
Misli.com. Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu açılış maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Kadir Girente, Ozan Çağı Sarıkaya

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Leyva, Rykhliuk, Ceren Nur Domaç, Selin Hazal Uygur, Bosetti, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Güldeniz Önal, Kharchenko, Ceren Baysal)

PTT: Pavlovic, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Busa, Janset Cemre Erkul, Büşra Güneş (Melisa Memiş, Gizem Misra Aşçı, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Naz Uzun)

Setler: 25-15, 25-22, 25-17

Süre: 75 dakika (21, 28, 26)

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