Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları salı günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı
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08 Kasım 2021 15:52
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları salı günü yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftanın programı şöyle:

13.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

16.00 Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bolu-Karaçayır)

16.30 Yeşilyurt-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 Karayolları-PTT (Başkent Voleybol)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yollar (Bursa Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)


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