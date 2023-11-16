Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, cuma günü oynanacak VakıfBank-PTT maçıyla başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı!
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16 Kasım 2023 14:26
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi, cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında VakıfBank ile PTT karşılaşacak.

Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

14.00 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Karayolları-Çukurova Belediyespor (Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

15.00 Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

19 Kasım Pazar:

18.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

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