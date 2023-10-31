Sultanlar Ligi'nde 5. hafta sona erdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde 5. hafta sona erdi
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31 Ekim 2023 21:33
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-1

PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3

Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin: 3-1

Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 2-3

Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0

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