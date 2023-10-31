Sultanlar Ligi'nde 5. hafta sona erdi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-1
PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3
Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin: 3-1
Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 2-3
Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
VakıfBank-Nilüfer Belediyespor: 3-1
PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3
Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin: 3-1
Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 2-3
Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0